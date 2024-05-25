昨天逾10萬人包圍立法院抗議，有網友在IG限動發文寫下「社運妹最好上了」，一名補教老師轉發附和，還說「這就是為什麼我愛去學運」，遭外界撻伐。事件曝光後，該名補教老師任教的2間補習班皆發聲明表示終止合作，第2間與他切割的補習班更捐出20萬給性別、兒少與人權團體表達歉意。

旅思文教社會科教學顧問機構24日晚間發聲明，針對吳姓講師在個人社群媒體的轉發不當的文章，調查後決定立即結束與吳老師在教學團隊的所有合作，日後將加強合作講師個人操守檢核與管理，確保不再重蹈覆轍。

另一間拓普國際教育事業也在臉書發出聲明，針對吳姓講師發表的不當性別言論，團隊第一時間得知同感震驚，經調查確認，絕不容許這樣的言論存在，即日起已立刻中止與吳姓講師的一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用。

拓普國際教育指出，性別與安全是團隊最在乎的事，未來聘用新進同仁時，將對職務候選人進行更詳細的背景調查，以確保學生之安全。為向台灣各性別、兒少與人權團體致上深切的敬意，捐款予台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、人權公約施行監督聯盟各5萬元，共計20萬元。