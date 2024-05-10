澳洲海軍一架海鷹反潛直升機4日在黃海上空，遭到中國大陸空軍殲-10戰機的攔截，澳方聲稱殲-10向澳洲直升機發射照明彈，導致澳洲直升機採取緊急規避動作。中國大陸國防部表示，澳機3次派海鷹直升機對中國大陸抵近偵查，多次喊話無效，才派殲-10升空逼退。退役少將栗正傑認為，解放軍這次演習可能非常有價值，因此，澳洲海鷹反潛直升機冒著危險也要去看一下。

栗正傑10日在中天《盧秀芳辣晚報》節目表示，這件消息傳出，他就好奇這一架澳洲直升機是從哪裡飛過來，因為不可能從澳洲飛到黃海。後來今天就證實，果然是一艘驅逐艦帶著這架直升機飛過來，問題是直升機威脅不大，軍艦的威脅才大。他更推測，澳洲這艘軍艦的噸位數一定不小，可搭載2架海鷹直升機。

主持人盧秀芳問到，澳機3次抵近干擾意味何事？栗正傑回應認為，代表解放軍這次演習的機敏性很高，因此，澳機冒著生命危險，即使被干擾，也要知道解放軍發展出什麼樣新的武器，或是做什麼新的動作，就算再危險也要去看一下，萬一解放軍發展的武器對澳洲威脅很大。

栗正傑更指出，為何澳洲派出海鷹直升機，解放軍已提出這麼嚴重的警告，還不離開，甚至還逼近去看。可見澳洲非要探測到情報不可，所以才不停逼近。至於解放軍在演習什麼，我們不得而知，但是這次演習可能非常有價值，解放軍也不會讓澳洲直升機看到，所以不惜在空中丟火焰彈 ，也要把它趕走 。

栗正傑分析指出，澳洲一艘可搭載直升機的軍艦，開到黃海這個地方來，要知道澳洲跟美國、英國就是「五眼聯盟」，在經濟上，澳洲希望中國大陸在經濟上幫助它，但在軍事上，澳洲是「五眼聯盟」，算是美國的跟班小弟，尤其第一次世界大戰後，爆發越戰、韓戰，甚至發生波灣戰爭，澳洲跟美國可說無役不與， 還有澳洲本來就是英國的殖民地，所以大家不要認為，澳洲經濟上跟中國大陸有合作，就忽略了軍事上對中國大陸仍抱有很大的敵意。