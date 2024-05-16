立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論環島高鐵、花東快特別條例，不過朝野持續針對程序上誰能出席協商持續爭論，一整個下午都沒進度。民進黨團總召柯建銘建議明天只處理特別條例兩案，今天討論出個協商結論大家簽字決定明天院會怎麼開，否則將爆發「史上最大衝突」；傅崐萁也強調準備好挑燈夜戰，還是會照議程通過國會改革。

立法院明天院會原本預計將處理國會改革、國情報告以及環島高鐵與花東快特別條例，藍白兩黨已經在議場前排隊備戰。韓國瑜今天召集協商，針對國情報告部分朝野仍無法達成共識，擇期再協商，明天將不會處理，目前仍在協商兩項建設特別條例，不過整個下午朝野仍在爭論到底誰能出席協商，協商進度延宕。

柯建銘建議，明天只處理特別條例兩案就好，對於特別條例就在這裡充分討論，還有明天各黨團多少人發言，明天院會怎麼進行，大家心裡有個底，否則院會實難進行，「將爆發史上最大嚴重衝突」，反正我們也認清4年內沒有表決會贏的，會認定這事實，但是要把話講清楚讓民主在這裡實現，程序怎麼走大家把協商結論簽一下。

不過，柯建銘的說法等同讓明天國會改革的處理也被延後，國民黨團仍是堅持明天就是會處理國會改革的表決，國民黨團書記長洪孟楷表示，今天可以陪民進黨協商到完為止，柯建銘嗆洪孟楷就不要走，洪孟楷也反嗆，「保證不走，你留多久我陪多久。」

傅崐萁也說，「我等你沒關係」，一切都照立院程序走，明天該排的議程都排好了，完全按照議事規則，對於可能的攻防狀況，國民黨團已經餐風露宿在排隊了，都是守規則照規則走，不會有交換條件。傅也提到柯嗆會發生「史上最大衝突」，這是預先恐嚇在野黨，當家還要鬧事，強調沒在怕民進黨，「會怕今天就不會來了！」柯建銘也嗆，「不要講兄弟話！」