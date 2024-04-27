徐暐翔26日在華山Legacy舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

徐暐翔26日在華山Legacy舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

徐暐翔昨（26日）舉辦「到月球的寧靜海走一走」演唱會，也是他首次在華山Legacy開唱，除了送上專輯代表作品，更翻唱經典中英粵文歌。此外，為了感謝歌迷開放點歌，他還脫衣展現苦練的健身成果，並跳下台與歌迷近距離互動，讓全場驚呼不斷。徐暐翔說：「你們花錢買票進來的聽我唱歌的，而且我也很用功，練歌練很認真！」音樂圈的王牌製作張簡君偉、Jerry C.都到場支持，徐若瑄與林宥嘉則送花籃祝賀。

演唱會開場，徐暐翔以〈黑〉、〈眼花〉以及在YouTube上MV觀看次數突破400萬的歌曲〈我們到底算什麼〉開唱，除了三首高難度的高音部分都完美詮釋，更揹著電吉他加入演奏，帥度破表，瞬間把氣氛帶到高點！更引起全場大合唱、掌聲尖叫不斷。好一陣子沒有與歌迷見面，這次演唱會上終於能與歌迷用音樂交流，徐暐翔開心說：「Legacy我來了！很高興大家都來了！希望大家想起今晚是一個快樂與溫暖的夜晚。」

徐暐翔還特別以粵語演繹香港歌王陳奕迅的〈月球上的人〉，藉該曲傳達「生命中無論有什麼遺憾或不好的經歷，這一切都不會白費，一定要相信自己」；這首歌也陪伴他度過許多低潮，因此希望把這份力量給台下所有歌迷，場面充滿溫暖與感動。

演唱會最後，徐暐翔送上美國歌手Lou Reed的〈Perfect day〉一曲，這首歌是他看完電影《我的完美日常》後，深深感悟到「擁抱發生的一切，迎接來自內在的喜悅，不必再靠某個夜晚的崩塌去償還」。藉此告訴歌迷，人生不一定要追求一番成就，珍惜當下的每分每秒也是完美的，有時候在想自己要怎麼更好的同時，卻沒發現自己已經夠好了。