日本影帝鈴木亮平主演《城市獵人》真人版電影在全球爆紅，可正經可搞笑的他，雖然年過30歲才逐漸嶄露頭角，但他卻靠著極具渲染力的逼真演技震懾全場，不只日本人買單，連海外觀眾也被他收服，甚至還被同世代的日本影帝小栗旬大讚：「演技了得，值得追隨！」對於自己今日的成就，鈴木亮平則是笑說：「都是被佐藤健激出來的。」

鈴木亮平透露，多年前2人合演兄弟時，近距離看到佐藤健為了詮釋皇室御廚一角，從料理小白苦練出超高速刀工，讓他又震驚又感動，心想：「我不能輸！我也要為戲做到那個程度！」從此他在角色的事前準備上就變得更加講究，急速減重增肥、模仿舉手投足等外在上的調整都只是基本盤，他還會花時間探訪各地、向專家請教，全神貫注研究角色內在，只為讓每個人物從裡到外完美「上身」。

去年他在棒球劇《下剋上球兒》裡飾演棒球隊教練，但他其實完全沒打過棒球，對此，鈴木亮平害羞表示：「我只有在棒球場打工賣啤酒的經驗啦！」因此在開拍前，他也跟著從各界海選而來、飾演劇中學生的12位年輕弟弟們一起揮汗苦練3個月，還特地買票去看大谷翔平的比賽，徹底投入棒球的世界，讓他數度被感動到一把鼻涕一把眼淚。

劇中飾演鈴木亮平棒球恩師的日本資深男星松平健，戲外也跟他一樣是「戲痴」，從小熱愛演戲的他，17歲就不顧手足反對，隻身離家到東京打拼，一演就是50年，而且幾乎沒有因生病或受傷而向劇組請過假，松平健開玩笑說：「都是我父母生得好！我連從馬背上摔下來都安然無事呢！」

做任何事都全力以赴的松平健，近年為了解決自己睡不好的問題，竟親自跟日本人氣整體師聯手，共同研發出機能性專利枕頭「健眠枕」，在日本一上市就造成熱賣，還榮獲日本知名百年旅館指定使用，堪稱「最強枕頭帶貨王」。

《下剋上球兒》每週一至週五晚間9點於緯來日本台播出。