導演廖明毅繼電影《怪胎》後再度聯手林柏宏、謝欣穎，又1次挑戰以iPhone手機拍攝完成新片《愛的噩夢》，6日釋出前導預告及海報，班底演員林柏宏跟謝欣穎覺得熟悉也有更多的親密感，而另1女主角項婕如曾許願與他們合作，沒想到這次拍片能3個願望1次滿足，但她不免擔心：「我很喜歡怪胎CP耶，我加入是不是很像第三者？」

前導預告中，只見林柏宏再次愛上「怪癖女孩」，這回由項婕如扮演，他倆浪漫熱戀一起捏泡泡紙，林柏宏甘願接受對方的控制欲及潔癖規則。不過預告後段，畫風一轉，謝欣穎、林艾璇（大元）接連登場，再加上神祕兔子面具怪客，預示這絕不只是1部純愛片，彌漫了一股奇幻懸疑的氛圍。

謝欣穎再度演出廖明毅執導電影，合作起來十分熟悉。（華映娛樂提供）

大元首度與廖明毅合作，她表示：「導演會用很自在舒服的方式告知我，每1步可能需要調整的地方。這次參與就像自己從來沒演過戲一樣，所有曾經學習過的東西和習慣都打掉重來，但是很暢快又興奮，像小朋友學新東西，滿滿的新鮮感。」

大元（左）跟林柏宏的對手戲也是一大看點。（華映娛樂提供）

廖明毅再一次迎戰特殊攝製模式，林柏宏說：「這次的故事還有導演說故事的方式，跟《怪胎》很不一樣；但是他對畫面的要求，包含構圖和演員配合節奏等等，還是有一點『強迫症』，但我喜歡他的嚴格和細心。」謝欣穎則說：「因為《怪胎》的關係，好像已經很習慣被導演用iPhone拍攝了，表演就算被調整 也沒什麼感覺了。」