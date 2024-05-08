韓劇《淚之女王》大結局收視率成功超越玄彬、孫藝真定情作《愛的迫降》的21.6％，以24.9％成為tvN頻道開台17年以來的收視率冠軍，即使已經播畢，話題熱度仍居高不下。不過在昨（7）日的百想藝術大賞中，《淚之女王》僅金秀賢入圍最佳男主角獎項，讓部分人感到困惑。而網友也點出關鍵原因，直言「願意給這部戲入圍，已是很大的尊重」。

韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」於昨（7）日順利落幕，但這次的入圍名單中話題及熱度最高的《淚之女王》，僅金秀賢入圍最佳男主角，而最終也沒順利奪下影帝，讓不少人為此感到可惜，同時也困惑《淚之女王》入圍獎項比預期少許多。

對此，有網友點出，這部戲沒能入圍的關鍵原因，在於「劇情過於陳腔濫調」。由於認為這部戲的發展到最後越來越狗血，完全靠男女主角的演技及顏值在撐；更坦言之所以會如此受歡迎，都是因為金秀賢「有趣地把白賢佑這個角色的細膩、瀟灑、厭煩混合在一起，讓人又哭又笑」。還有他與金智媛化學反應受到觀眾喜愛，因此直呼「百想藝術大賞願意給這部戲入圍，已是很大的尊重」。

事實上，《淚之女王》的劇情發展到最後兩集時，被不少觀眾罵翻；尤其是金秀賢在出車禍受重傷後，沒多久又中槍，反派尹殷盛也草草被解決，讓許多韓國網友在直播間紛紛痛罵「西八」。