由金秀賢和金智媛主演的韓劇《淚之女王》日前迎來大結局，創下tvN電視劇有史以來最高收視率，不少人都十分看好雙金組合，紛紛希望兩人可以假戲真做，近日官方釋出最新的幕後花絮裡，金秀賢罕見地在鏡頭前哽咽，引發討論。

劇中飾演白賢祐的金秀賢在拍完最後一場戲後，感性表示：「有一種釋然的感覺，現在真實感覺到了」突然語帶哽咽的說：「這個作品...像這樣充實且長時間地做的...這是第一次，因此心情也有點複雜」尷尬笑了一下，他表示：「這部作品感覺和其他作品不同，似乎產生一種特別的親密感，很幸運能遇到這麼好的工作人員，《淚之女王》加油，以上是金秀賢」。

[마지막 촬영+종영 소감 비하인드🎬]



첫 촬영이 엊그제 같은데😭

정신없이, 하지만 행복하게 지나간 눈여즈의 시간❣



배우들이 전하는 종영 소감🙇‍♀️과 함께

이번 주 [토일] 밤 9:20 스페셜 방송에서 또 만나요👋#눈물의여왕 #QueenofTears#tvN #tvN에서봐 #스트리밍은TVING pic.twitter.com/cBm8ntQE5V — tvN drama (@CJnDrama) May 1, 2024

事實上，花絮中金智媛比金秀賢早殺青，兩人握手告別時，金秀賢表示：「本來沒有怎樣的，但突然覺得心裡有點亂糟糟的」金智媛則回問：「怎麼了」。最後兩人要道別時，金秀賢突然送上大大的擁抱，抱完之後金秀賢表示：「飾演洪海仁的是金智媛，現在不再是洪海仁了」，金智媛則說：「結束了，要好好道別」，就有不少眼尖網友發現，在兩人擁抱完後，金智媛的唇印疑似不小心印到金秀賢的黑色羽絨外套上面。

花絮曝光後，不少粉絲紛紛留言表示：「他們好像拍了個戀綜，哈哈哈」、「大金慌亂了！」、「你就承認你超愛吧」、「歐巴你就承認吧你也很為她心動吧」、「小金的唇印印到大金衣服上了」、「好紮實的擁抱哦」、「二搭或結婚選一個吧」。