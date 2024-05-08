昨(7日)在百想藝術大賞和前妻宋慧喬同場的宋仲基，2019年離婚後，2022年以主演的《財閥家的小兒子》再度翻紅，他在劇中大展演技，時隔12年再次與編劇金泰姬合作，一人分飾兩角，一個是40歲的尹炫優；另一個是20歲的大學生陳導俊，宋仲基說：「當接到劇本時，曾懷疑自己38歲的身份是否能夠演繹大學生，然而，角色的挑戰性讓他無法抗拒，同時也感謝了媽媽遺傳的好皮膚。」

《財閥家的小兒子》改編自韓國人氣網路小說，講述僅高中畢業的土湯匙尹炫優（宋仲基 飾）效忠財閥家族，只要是財閥家族提出的要求，小至修馬桶，大至洗錢，絕不會說「NO」，卻遭人利用、誣陷，甚至招來殺身之禍，沒想到尹炫優醒來發現自己重生於1987年，成為財閥的小孫子陳導俊，帶著前世記憶與仇恨重生的他，想起了前世母親說：「成為家人是有理由的」，這句話激發了他要解開自己被殺害的謎團，揭露前世陳導俊消失的真相，並立下決心要併吞整個龐大的財閥家族。

故事到最後，尹炫優在醫院清醒後發現，自己昏睡一週竟然過了陳導俊的17年。這一切到底是一場夢境？還是附身？還是時空旅行？又或者是陳導俊和尹炫優內心的一場懺悔？這個問題需要看過的觀眾才能體會。其中有一場驚心動魄的車禍戲，觀眾看了花絮才知道是李星民和宋仲基兩個人自動搖晃，沒有後製特效，看似搞笑卻沒有笑場，不得不讚嘆兩人的好演技。

而在最近熱門夯劇《淚之女王》三位畫龍點睛的配角群，金度賢飾演金秀賢的搞笑哥哥白賢泰，與他再續夫妻前緣的金信祿，金正蘭飾演金智媛姑姑洪凡資，是最早識破壞人詭計，被譽為人間清醒；三位分別在《財閥家的小兒子》飾演重要角色，金度賢化身財閥集團女婿兼檢察官出身的首爾市長崔昌帝，為了不再當乖女婿，擁有話語權，與敵人合作；金信祿被觀眾虧要搶繼承權，所以才會在《淚之女王》出場次數少；金正蘭飾演討好婆婆的大媳婦，一生都在為丈夫和兒子謀算，而此劇也是少女時代Tiffany首部電視處女秀。《財閥家的小兒子》將於5/8起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354播出。