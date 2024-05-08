《逆貧大叔》8日舉辦記者會，左起劉宰明、Tiffany Young、徐現宇、卞約漢、宋康昊、秦基周、吳承勳、朱鎮模。（Disney＋提供）

宋康昊出道35年首度演出電視劇，頻自稱是新人。（Disney＋提供）

韓國首位坎城影帝宋康昊首部主演韓劇《逆貧大叔》8日在首爾舉辦記者會，他和卞約漢、「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany Young）等人盛裝出席，頻謙稱是「電視劇新人」，讓卞約漢忍不住搞笑爆料「我第一次在拍攝現場看到有新人買牛肉請所有工作人員」，宋康昊聽到後也笑回「是希望大家能夠好好照顧我嘛」，還再度表示「我真的從各位前輩們身上學到了很多」。

該劇是他出道35年第一次挑戰小螢幕作品，宋康昊認為生處在這個多元的世代裡，「和觀眾及影迷們溝通非常重要，我們應該透過各種渠道進行不同的嘗試，OTT是現在的趨勢，這可能對我來說是個很大的冒險，讓我覺得陌生又緊張，同時也很激動，真的百感交集」，今在記者會上也難掩緊張，其他人則都表示看到男主角是宋康昊後，立刻決定演出，卞約漢誇讚對方的神演技，「有時候在演出對手戲很難跟上，讓我幾度呼吸困難」。

記者會上一直自稱是「新人」，宋康昊表示，是因為一開始很難拿捏電視劇和電影間的表現強度，很怕自己會太過頭，所以常問秦基周「現在這樣是可以的嗎」，還開玩笑虧「她一開始很親切，到最後變得超敷衍」，讓壓力超大的秦基周忍不住喊冤：「前輩會問我『我在監控螢幕上看起來如何』，他做得太完美了，所以我沒有任何可以給建議的地方，而且我怎麼敢評價宋康昊的演技呢，沒能給後輩帶來什麼幫助，真是抱歉。」

宋康昊也提到因阿基里斯腱受傷缺席記者會的李奎炯，「他在現場一直滑手機，我本來想說身為演員態度可以這樣嗎，後來我從後面偷看了一下，發現原來是在看劇本，因為這部作品的台詞真的太多了」，並表示因為自己較喜歡拿紙本的劇本，不過每次喊卡後，都要為此跑來跑去，發現李都能安靜地站著看，「我心想不愧是前輩啊」，讓全場笑翻。

《逆貧大叔》的故事設定於1960年代的韓國，充滿抱負的理想主義者金產（卞約漢飾）致力在動盪混亂的時代，帶領國家走向進步與繁榮。金產作為獲得阿爾布萊特計畫的獎學金贏家，他渴望將韓國轉型成為領先全球的工業大國，讓韓國人民的經濟水平可以與美國並駕齊驅。為了完成自己的救國大業，他成功吸引了地下操盤者「三食大叔」朴斗七（宋康昊飾）的注意，2人並肩朝著為韓國締造繁榮未來的共同目標邁進。

最後宋康昊再度推薦《逆貧大叔》，「因為是以飲食非常迫切的時代為故事背景，我覺得這是一部最能體現韓國特有情緒的電視劇」，由於此次飾演的角色是一位手段高超的操盤者，他能冷靜地應對任何突發狀況，更會確保自己的團隊每天一定能準時享用三餐，他也笑稱該劇是從腸胃開始，再慢慢到頭腦，最終會在心臟結尾，強調是部讓人內心澎湃的作品。《逆貧大叔》下週三（15日）在Disney＋獨家上線。