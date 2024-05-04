超夯韓劇《淚之女王》播出大結局，創下tvN電視台有史以來最高收視率24.9％畫下完美句點。男女主角金秀賢、金智媛因此人氣瘋狂飆升，兩人一舉一動成為近期粉絲關注焦點。出道14年的金智媛也將舉辦演藝生涯首場粉絲見面會，消息一公布引發大批粉絲興奮沸騰。

昨（3日）金智媛的經紀公司HighZium studio公開消息，宣布金智媛即將在6月22日，舉辦出道14年以來的首場粉絲見面會《BE MY ONE》，地點在在首爾麻浦區「Shinhan pLay Square」。金智媛因主演韓劇《淚之女王》再攀事業高峰，不過見面會的場地卻僅能容納400餘人，以她目前超頂人氣看來規模似乎不夠，掀起韓網論壇一片哀嚎：「姐姐是不是太低估自己了」、「以她的人氣400席太少了」，不過也有人緩頰認為「第一次開粉絲見面會可能無法準確預測需求」。

金智媛出道至今演過許多作品，包括《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《我的出走日記》等，多才多藝擁有溫暖嗓音的她，除了會彈鋼琴也曾發行過單曲，這次見面會會帶給大家什麼樣驚喜格外令人期待，許多粉絲也已經準備好手刀搶票，想親眼見到女神本人。

另一方面，與金智媛合作《淚之女王》的男主角金秀賢也宣布將展開亞洲巡迴見面會《EYES ON YOU》，預計同樣將在6月22日及23日在日本橫濱Pia Arena MM演出。