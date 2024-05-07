韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」今（7日）在首爾三成洞COEX Hall D舉行，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人。電視部門最佳男主角最後由《戀人》南宮珉打敗《Moving 異能》柳承龍、《淚之女王》金秀賢等強敵拿下，也是他入圍4次該獎項終於獲肯定，女主角則是《夜晚盛開的花》李荷妮奪得，同樣是首度獲得百想視后，女星金高銀首次拿下影后寶座。

南宮珉一一感謝所有劇組人員，並幽默表示「之前都是看完典禮就走了，這次可以上台，非常開心」，並稱未來也會全力以赴帶來更好的作品，李荷妮則憶起自己當時拍攝《夜晚盛開的花》算是她演員生涯的轉捩點，「生完孩子6個月就吊鋼絲飛簷走壁和揮舞著刀劍，在別人眼中是非常瘋狂的事，但因為我一看到劇本就非常著迷」，她也感性表示有了家庭之後，「追求夢想很重要，不過也感覺很自私，感謝老公每次的支持和鼓勵，還有即使媽媽不在身邊，還是能好好長大的女兒，謝謝你們」。

百想大賞由南宮珉奪得視帝。（讀者提供）

백상예술대상 남자 최우수연기상 #남궁민 수상소감 中



“아 한 분, 꼭 감사해야 될 분이 있는 것 같애요. 바로 저희 작가님이신데요. 매번 제가 대본을 받을 때마다 현장에서 너무 힘이들고 그랬는데도 불구하고 너무 기분좋게 감동을 받으면서 대본을 읽었던 것 같습니다. 정말 진심으로 감사합니다.” pic.twitter.com/2Qn5a8G28l — one.. (@__onechzn) May 7, 2024

百想大賞由李荷妮奪得視后。（摘自PRIZM）

우리언니는 행복하게 사는게 꿈인 사람이에요.

이 상이 언니한테 위로가 되고, 그간의 힘듦이 씻겨내려가는 순간이 되기를 바래요☘️

정말 고은이가 항상 행복했음 좋겠어😭#김고은 #KIMGOEUN pic.twitter.com/dU2Zzzmvbz — 말스 (@ggone_mars) May 7, 2024

另外，女星金高銀過去拿過多座電視劇獎項，這次憑藉電影《破墓》奪下首座影后獎座，她致謝時感性表示：「去年一年對我個人來說，是很辛苦、痛苦的一年，好在遇到了這個幸福的片場，每次去拍戲時都感到很快樂，雖然一直都抱著感謝的心在工作，在《破墓》的片場讓我更深刻體會到感謝的心情」，最後金高銀哭著承諾：「我會成為更努力的演員」。