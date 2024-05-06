金智媛、金秀賢主演的韓劇《淚之女王》，日前迎來大結局，不僅創下超高收視率，也掀起討論熱潮。為了回饋大批戲迷支持，劇組接連釋出兩集特輯，其中長達43秒的吻戲，讓所有人驚呼連連：「為何沒放在正片」。

劇組昨(5日)在官網釋出特輯，內容除了正片吻戲內容的「加長版」，就以金秀賢與金智媛牽手在河畔旁散步的唯美畫面，最讓戲迷津津樂道。其中43秒的彩蛋中，引起所有人暴動瞬間，莫過於金智媛直接把金秀賢壓在牆角，主動索吻，甜到出汁的粉紅泡泡氛圍，讓所有人必須戴起墨鏡以防被閃瞎。

金智媛、金秀賢演出《淚之女王》後，演藝事業再攀顛峰。金秀賢即將展開亞巡見面會，第一站預計前往日本。金智媛則將舉辦出道以來首場專場活動，與粉絲進行近距離接觸，如今卻傳出見面會場地只能容納400人，讓許多人直呼以她的超高人氣，太過於不合理；不過有人指出這場應該是試水溫而已，總比到大場地賣不完出糗要好。