近期的熱播韓劇《淚之女王》日前迎來大結局，劇情轉折精彩及金秀賢、金智媛滿滿的CP感，引發全球話題不斷，連劇裡飾演金秀賢姐姐的張允柱，也憑藉自然的演技擄獲許多觀眾目光，讓她過去國際超模的身分再度掀起討論，甚至17年前就與金秀賢合作過。

張允柱17歲以模特兒身分出道，有著高辨識度的個性單眼皮及10頭身的完美身材，一出道就迅速登上各大精品時裝週，成為南韓最具代表的名模之一，後來轉往戲劇及綜藝發展，精湛演技及搞笑個性深受觀眾喜愛，不過，43歲的她其實已是一個孩子的媽，仍保持窈窕火辣的身材。

張允柱在《淚之女王》飾演金秀賢姐姐「白美善」，兩人默契十足且逗趣的演出讓人印象深刻，只是沒想到兩人早在17年前就合作過，張允柱日前在IG分享多張照片，並寫下：「17年前因擔任廣告模特兒認識秀賢，在戲裡成為家人是一件非常神奇的事。賢祐，這週《淚之女王》就結束了，對於戲劇新手的我來說，因為你是我的弟弟，在現場心裡很踏實，謝謝你秀賢，讓我們下次再見吧！」

在17年前的廣告照中，只見兩人穿著黑色羽絨大衣，金秀賢把眼神望向張允柱，濃眉帥氣的模樣與現在相差不大，一旁的張允柱則擁有白皙肌膚，看起來十分清秀，對比現今搞笑的形象，實在很難想像是同一個人，兩人嫩照曝光後，也吸引大批網友大讚：「真的好會保養」、「現在演技也太好了」、「太愛你們」、「完全看不出年紀」。