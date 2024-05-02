外交部。（資料照）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於1日發表「台灣以觀察員身分參與第77屆「世界衛生大會」（WHA）」聲明，強力鼓勵世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分參加第77屆WHA。外交部對此表達誠摯感謝，指出布林肯聲明再度展現美對台強勁支持，並承諾我國政府將持續捍衛台灣人民參與國際的權利。

布林肯於聲明中指出，台灣於2009年至2016年曾以觀察員身分參與WHA，因此強力鼓勵，WHO恢復邀請台灣以觀察員身分參與第77屆WHA，使世界可再次受惠於台灣專長及經驗。

聲明中高度肯定台灣的公衛專業，以及台灣協助解決全球衛生危機及支持全球衛生社群的能力及意願，另外也指出，台灣持續被排除在WHA外，將削弱全球公共衛生合作及安全，而邀請台灣出席WHA對落實WHO「全民均健」（Health for all）的目標為極其重要的一步。

外交部指出，在本屆WHA即將召開之際，布林肯的聲明再度展現美國對台灣參與國際組織的強勁支持。此外，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日於聯邦參、眾兩院外交委員會的聽證會上，明確表達支持台灣以觀察員身分參加WHA、以及參與「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織。

對於美方高層官員持續公開支持台灣國際參與，以及肯定台灣是民主、良善的力量與夥伴，可為國際社會做出貢獻，外交部表達誠摯歡迎與感謝。我國政府將持續捍衛台灣人民參與國際的權利，並在既有的良好基礎上，加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，持續回饋國際社會。