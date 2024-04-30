女團「Twinko」成員可青近日跟著《綜藝玩很大》前往馬來西亞出外景，原本帶著興奮的心情參加節目，卻在競賽時不慎滑倒，日前回台後就立刻到醫院掛急診，診斷為臀部挫傷，疑似尾椎骨折，如今檢查結果確定只是尾椎挫傷，讓她鬆了一口氣。

可青28日在限時動態曬出一張急診就診單，透露自己在競賽時不慎滑倒撞到，雖然有順利完成比賽，但原本以為只是瘀青的地方，後來卻越來越痛，於是回台後立刻到醫院掛急診，被診斷為臀部挫傷，疑似尾椎骨折。

可青滑倒傷勢曝光。（圖／IG@ke_ching422）

而可青昨（29）日再到骨科就診，隨後也在限時動態回應傷勢，表示等了5小時後，原本很擔心的她終於鬆了一口氣，「耶！確定沒有尾椎骨折或裂」，確定只是尾椎挫傷，不過還是需要點時間恢復，「這陣子會行動緩慢，但我一定會趕快恢復到生龍活虎」，現在傷勢已掌握，她也感謝節目單位及外界的關心。

可青滑倒傷勢曝光。（圖／IG@ke_ching422）

事實上，36歲的可青以女團「Twinko」出道，因甜美外型累積不少死忠粉絲，不過團體解散後，就鮮少出現在螢光幕前，時隔5年再受邀參加《綜藝玩很大》的她表示很開心，且幸運參與到第500集錄影，讓她直呼：「很想念這個大家庭。」