雲林縣消防局、南投縣消防局人員趕往搶救中。（周麗蘭翻攝）

國道3號南下258公里接近斗六交流道附近，9點51分發生1輛自小客車爆胎自撞護欄，造成車內2大人、2小孩受傷，意識均清楚，由119救護車送竹山秀傳醫院檢傷。

該起車禍發生在國道3號南下258.6公里處，一輛自小客車疑似爆胎衝撞外側護欄回彈到中線車道，車身橫放在內線與中線車道。雲林、南投消防局均出動救護車、消防車前往搶救。

國道公路警察局第八公路警察大隊前往處里及救援。（國道警察提供）

傷者是父母及2名女兒一家四口，葉男（46歲）、葉姓姐妹（15歲、12歲）都是頭部外傷，陳女（45歲）左側胸部挫傷。

國道公路警察局第八公路警察大隊指出，勤務中心於9時52分接獲通報，國道3號南向258.6公里交通事故，現場1部自小客車占用中線車道。駕駛葉男不明原因自撞外側護欄後停於中線車道，他經檢測未飲酒。現場10時29分排除恢復通車。

國道警察呼籲用路人，行車上路前務必做好車輛車況檢查、遵守相關安全行車規定，以維護自身及其他用路人行車安全。