斗六市民在社區停車場目睹一條大雨傘節出沒。（民眾提供）

今年春天異常暖和，蛇類也提早出沒，其中毒蛇也不在少數，西螺鎮有抄自來水表的抄表員打開箱蓋赫然竄出眼鏡蛇；斗六市慢跑愛好者半路遇見一綑黑色物體在路中張望；也有斗六民在社區驚見1條長1公尺的雨傘節。

西螺鎮一名抄水表員上月初在社群媒體「西螺囝仔」發文警示，他在中央市場中山路某個店家的水表箱內發現一隻眼鏡蛇，請周邊住家防範，勿過度恐慌。

該名抄表員表示，這不是第一次在水表箱發現蛇，是第一次在市區發現，一打開就溜走了無法處理，因不知去處，所以提醒大家小心。

西螺鎮王姓鎮民傍晚跑步，赫然發現一條黑眉錦蛇從眼前溜過，當下覺得「好美」。

斗六市也有一名女性傍晚在紫藤湖跑步，跑到天色昏暗時突然看到地面一坨黑色的「泥塊」，仔細看是一隻眼鏡蛇在張望，她嚇得跳起來，蛇也驚慌得秒溜走。

最近又有一名斗六網友po文說在社區入口停車場目睹雨傘節蛇行中，長度約有1米長，網友留言「大傘」、「500w雨傘」。

捕蛇專家劉津丞表示，今年3月下旬就像夏天一樣熱，白天高溫達34、35度，蛇也會受不了躲在陰涼處，3月、4月每天接到10到20件捕蛇通報，以臭青母、黑眉錦蛇、眼鏡蛇最多。

劉津丞說，其實蛇移動沒有方向感，也不會主動攻擊人，發現蛇不要緊張，打119、1999報案捉蛇，盡可能目視其移動位置有助於縮短捕蛇時間，保持30公尺左右安全距離，不要干擾是最好。