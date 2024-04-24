案發學校位處威爾斯西南部氣氛寧靜的城鎮。

（4/25 02:45更新--目擊者描述制伏凶嫌現場）英國威爾斯一所位處寧靜城鎮的中學，周三（24日）中午傳出多人遭到砍傷的重大案件。警方僅證實校園發生一起「事件」已逮捕1名嫌犯，傷者至少3人均已送醫，並未說明是否有人持刀攻擊。校園自上午11時20分封鎖，直到當地時間下午3時20分，警方才允許學生離校。警方稍晚宣布，1名9年級女學生因殺人未遂罪嫌遭到拘留。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》、《快報》24日報導，位於威爾斯西部卡馬森郡（Carmarthenshire）安曼福特鎮（Ammanford）的安曼谷中學（Amman Valley School，Ysgol Dyffryn Aman），當天發生持刀攻擊事件。許多心急如焚的家長聞訊趕到現場守候，學生家長巴瑞特（Lisa Barrett）透露，女兒稍早傳送簡訊稱躲在上鎖的教室裡避險。另一居民說，當地屬於不錯的社區，氣氛寧靜，學校聲譽很好，竟然發生這種事情，令人不敢置信。當地教師工會直言實在罕見，以「恐怖」形容此案。

安曼谷中學位於安曼福特鎮中央北區，學生1800人左右，年齡介於11歲至18歲。現場氣氛凝重，住在中學對面的居民擔心「出了大事」，警方中午之前就抵達現場，除了救護直升機與救護車，現場警車至少10輛。附近商家開放店面讓家長入內休息。據悉警方定調此事屬於「嚴重」（serious）狀況。威爾斯最高首長基興（Vaughan Gething）聞訊非常震驚，為該校師生與家長擔心。英國首相蘇納克也對此事大表震驚。

此案發生於上午11時15分左右，正值上午課間休息時段結束，凶嫌是該校9年級學生，她持一把蝴蝶刀刺傷了另一名女學生腹部。一名目擊案發現場的女學生描述，2名教師試圖阻止凶嫌但均遭刺傷，其中一名教師喉部受傷，「每個人都拔足狂奔，有人尖叫稱那個拿著刀的女孩子發狂了，這時坎貝爾老師到場，用胳臂夾住那個女孩子的頭部、從她手裡拿走了刀子」。

坎貝爾（Darrel Campbell）是這所學校11年級學生的年級主任，他以「頭部固定」（headlock，意指以胳臂把對手頭部夾在自己的腋下定住以限制對方行動）的姿勢制住行凶女學生的行動，直到警方趕抵現場處置。坎貝爾並未受傷，警方將少女上銬後帶離現場偵訊。其中一名受傷的是女教師艾利亞斯（Fiona Elias），由救護直升機送往威爾斯大學醫院。另有學生向《泰晤士報》表示，校內有部分學生嚇得翻過7呎高的圍牆，到校外避險。

Hero teacher bravely 'disarmed teen girl with knife during school stabbing' https://t.co/RsaJPhGXWJ pic.twitter.com/fHjduKuvil — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2024

警方說明，針對該校緊急狀況一共派出2架救護直升機、3輛救護車進駐校園，搭配多名武裝警力到場處置巡邏。其中一架直升機已起飛運送傷患直奔卡地夫（Cardiff）的威爾斯大學醫院。警方已逮捕一名青少女，不會繼續搜捕其他人士。傷者總共3人，包括2名教師、1名十多歲的學生受到刀傷送醫，遭到逮捕的是1名青少女，以殺人未遂嫌疑遭到拘留，傷者均無生命危險。社群平台已流傳與這起事件有關的校內影片照片，警方呼籲網友刪除，以免影響辦案與當事人情緒。

學生與教職員躲在上鎖的教室與其他場所，包括校內餐廳。其中一支短片顯示，正當一名女教師高喊「退後，快進去！」要學生趕緊進入教室避險之際，一名女學生倒在地上，旁邊的學生見狀大喊「她被刺傷了！」，接著一群學生匆忙衝進教室。該校一名10年級學生的姊姊說，學生仍然被關在教室裡，警方護送學生到廁所。校園封鎖直至當地時間下午3時20分方告解除，守候多時的家長陸續接走學生。

BBC報導，18歲的學生會長梅根（Megan Keyte）說，當天她在家備考並未到校上課，聽同學描述，事發當時學生接獲「紅色警報（Code Red），校園封鎖」的訊息，同學們從未聽過「紅色警報」，也沒遇過這種狀況。

BBC說明，當學校即將發生威脅校內人員安全的狀況時，校方會發布「紅色警報」，此時學生與教職員均應返回可上鎖或能設置障礙的教室內，已在教室內的人員必須留在原地不得外出，百葉簾或窗簾要拉上，手機必須調整為靜音，校園所有課間與場所對外門扇必須上鎖。