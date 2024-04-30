新北市教育局今（30）日攜手加拿大4省簽署雙聯學制MOU，未來新北學子免出國即可在家線上選修國外課程，或免休學即可赴海外修習實體課程，修畢畢業學分可同時取得國內外兩張高中畢業證書，還可透過合作學區學校輔導，留在海外升學。

教育局表示，新北市2019年起推動與英語系國家合作雙聯學制，陸續與英國、美國高中及大學簽署雙聯文憑合作備忘錄。今年起由教育局統籌辦理簽約，讓各高中均可與海外學校直接進行課程交流與合作，免去各校議約的繁瑣程序。

承辦學校永平高中校長沈美華表示，此次簽署的加拿大4省，提供學生更多元的選擇，尤其是首次引進2＋1學制，對有志出國讀書的孩子，是一個很方便的捷徑，3年高中畢業後可取得2張畢業證書，直接在國外升學，免去過往須先就讀語言學校的束縛，孩子從台灣走向世界的道路會更寬廣平順。

教育局補充，推動校校有雙聯學制是新北市「在地國際化」教育政策的具體實踐，透過與國外優質學校合作，讓學生免出國線上修課或免休學至國外體驗實體課程，並可同時取得國內外2張畢業書，有助未來升學進路。