南山同學們繞著學校外圍約1公里距離慢跑，每跑1圈家長會則捐10元贊助。（南山中學提供）

南山中學連續13年響應台灣世界展望會飢餓三十「搶救奮力生存的孩子」系列活動。（南山中學提供）

今年參與體驗飢餓12小時的同學有582人，參與齊飢路跑活動同學有1345位。（南山中學提供）

新北市南山中學連續13年響應台灣世界展望會飢餓三十「搶救奮力生存的孩子」系列活動，今（30）日中午12時20分展開齊飢路跑，同學們繞著學校外圍約1公里距離慢跑，每跑1圈家長會則捐10元贊助，經統計共跑5253圈，連同活動費共捐出超過11萬元，創歷年新高，充分展現同學們的愛心與同理心。

今活動包括「飢餓12小時體驗營」、「齊飢路跑」、「搭建緊急避難屋」等活動，參與飢餓12的同學將由早上7點半開始禁食，一直持續到晚間7點半，期間僅能喝水補充體力。活動皆為自由報名參加，而且參與者須分別繳交150元、100元報名費，今年參與體驗飢餓12小時的同學有582人，參與齊飢路跑活動同學有1345位。

南山中學指出，開訓活動在大禮堂進行，首先由TED社團3位學生介紹SDGs三個議題：健康、飢餓、缺水，讓同學了解到全球有1.1億人因衝突、天災等因素逃離家園；每天晚上超過8.2億人是餓著肚子上床；有23億人沒有洗手設施。

去年土耳其、敘利亞的強震近6萬人罹難，房屋倒塌不計其數。接著由康輔社學生化身為童話故事人物，以短劇述說、關心議題，今年4月初台灣的強震災難，更讓所有人感同身受的自動以實際行動為這個世界貢獻心力。

路跑活動在校長蔡銘城與家長會長簡渝芸領跑下熱烈展開，首先繞著學校外圍跑，途中有幼兒園的可愛孩童為大哥哥大姐姐加油，接著進入校園越過路障，蓋好證明跑完1圈的臂章，同學們掛上勝利笑容，有體力的繼續衝刺，家長會與志工社也列隊為大家加油。

經過統計跑最多圈數的超過9圈，超過50歲的綠化組志工饒玉花跑了3圈，陪跑老師曹楷則跑了12圈，受到同學崇拜熱烈歡呼。

參與活動的普一信學生葉濬宇與陳宣翔分別表示，在飢餓體驗與路跑募款的活動中，明白社會資源分配不均、社會結構造成的財富差距也都會對全球飢餓有影響，讓我們更加珍惜食物和資源，並且更加關心那些正在經歷長期飢餓的人們，「我會更珍惜食物，關注資源的合理運用，我們都也有責任盡力避免浪費，以減輕全球飢餓問題。」

家長會長簡渝芸表示，學校辦理飢餓三十的活動，帶著孩子去認識與感受脆弱家庭的艱困，也讓孩子知道自己也可以有能力幫助其他人，「我很喜歡看見孩子的笑容，期望未來全世界的孩子們都能展現可愛的笑容；感謝學校的辦學理念，讓孩子有機會參與推廣公益活動。」

南山中學校長蔡銘城表示，5月是感恩的季節，學校每年在慶祝母親節活動前與台灣世界展望會合作，透過飢餓體驗與路跑活動貢獻自己的力量，讓孩子們認識弱勢族群的困境並珍視自己的擁有，進而發揮愛心伸出援手，今天參與人數突破千人，共捐出11萬730元，要給孩子們一個大大的讚，更感謝家長會的認同，讓非常有意義的活動能持續辦理。