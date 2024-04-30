基隆市政府為了將藝文教育融入校園，邀請「基隆市國樂團」及「基隆交響管樂團」共同合作，首度將「動漫」與「國樂」做結合，30日在基隆表演藝術中心推出「《基隆萌樂祭》心之所繫－動漫音樂會」，演出「鬼滅之刃」、「寶可夢」等多首知名動漫歌曲，讓全市1200名中小學生「嗨翻天」。市長謝國樑表示，市府已投入近千萬元提升各校音樂社團設備，也期許藝文教育能從小扎根。

基市府表示，活動名稱的「萌」源自日本動漫圈用語，常用來指稱對動漫遊戲或角色的極度喜愛。音樂會選曲包括《鬼滅之刃》、《灌籃高手》、《名偵探柯南》、《寶可夢》等高人氣動漫遊戲作品音樂，還有日本超人氣音樂雙人組YOASOBI名曲等，由基隆在地優秀音樂團體「基隆市國樂團」以及「基隆交響管樂團」演奏國樂與管樂版本的作品。

基隆市政府邀請「基隆市國樂團」及「基隆交響管樂團」共同合作，30日在基隆表演藝術中心推出「《基隆萌樂祭》心之所繫—動漫音樂會」，演出「鬼滅之刃」、「寶可夢」等多首知名動漫歌曲，讓全市1200名中小學生超嗨。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府邀請「基隆市國樂團」及「基隆交響管樂團」共同合作，30日在基隆表演藝術中心推出「《基隆萌樂祭》心之所繫－動漫音樂會」，演出「鬼滅之刃」、「寶可夢」等多首知名動漫歌曲，讓全市1200名中小學生超嗨。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府說，部分曲目更與動漫歌手Pinpinn小歐、秋莉蓮合作，展現樂曲的多樣性，期待學子們在欣賞美妙音樂旋律的同時，透過這些平日熟悉愛好的動漫及遊戲樂曲，認識國樂、管樂之美，激發對音樂的興趣。滿場同學對樂團所帶來的精彩演奏如癡如醉，當表演最後曲目結束時，更高喊「安可」，意猶未盡。

在音樂會的尾聲，謝國樑蒞臨會場詢問在場大小朋友「喜不喜歡這次的音樂會？」，大家異口同聲地表示「喜歡」；謝強調，在市府大力支持下，近年已投入近千萬元預算補助各校汰換音樂性社團樂器及設備，協助各校持續培育更多音樂小種子，也歡迎大家踴躍加入這些社團，讓藝文教育從小扎根。

基隆市政府邀請「基隆市國樂團」及「基隆交響管樂團」共同合作，30日在基隆表演藝術中心推出「《基隆萌樂祭》心之所繫－動漫音樂會」，演出多首知名動漫歌曲，市長謝國樑（二排右三）也與同學同樂。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府邀請「基隆市國樂團」及「基隆交響管樂團」共同合作，30日在基隆表演藝術中心推出「《基隆萌樂祭》心之所繫－動漫音樂會」，演出多首知名動漫歌曲，市長謝國樑（前排左二）也與同學同樂。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑說，國樂社團是基隆保持傳統文化的重要推手，目前五堵國小及百福國中兩所學校有國樂社團，參加全國學生音樂比賽都獲得優等佳績，期待有更多學校能在音樂方面萌芽。

基市府強調，為了讓藝文體驗更加完整，本次音樂會除了音樂演奏以外，除了安排主持人做樂曲簡介，更製作活動專屬的票券及節目摺頁，內容附有學習單、觀賞演出禮儀等，引導孩子學習如何當一個好的觀眾，培養對藝文表演的尊重，並對樂曲有更進一步的了解。