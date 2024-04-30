基隆市產發處與中華鯨豚協會、海科館等單位，30日下午成功野放受傷痊癒的玳瑁。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

擱淺遭釣獲悉心照顧12天 基隆成功野放玳瑁

今年4月5日，基隆市八斗子釣魚平台有釣客釣獲一隻玳瑁，民眾通報基隆市動保處，經後送到中華鯨豚協會的海龜救傷站，經12天的悉心照護，4月30日下午在基隆市動保所、海科館等單位陪同下，在基隆市潮境保育區成功將這隻玳瑁野放回大海。

這隻玳瑁是今年4月5日發現的，當天有民眾在八斗子釣魚平台釣魚，不料竟釣上了這隻擱淺於附近海域的玳瑁。民眾通報基隆市動保所，將牠送往新北市海洋保育教育園區內海龜救傷站執行檢傷及復健工作。經檢視這隻玳瑁背甲體長約38公分，直線寬約31公分，體重5.6公斤，應屬青少年期。

因為發現時嘴裡有魚鉤，因此照顧人員幫牠取了個「玳鉤」的名字。這隻玳瑁經過12日的精心照護、脫鉤手術與2次血檢之後，其身體狀態、覓食能力與游泳能力皆已達可野放之標準，在綜合評估擱淺發現位置、潮汐資料與近期氣候變化等前提下，30日下午在基隆市潮境保育區進行野放作業。

參與這次野放的，包括基隆市產發處長林鼎超、副處長兼動保所代理所長鄭永陽、海科館長陳素芬、海委會海保署北基工作站、中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮、常務理事劉偉蘋、葡萄王生技董事長曾盛麟及曾德楷永續長及潮境保育區巡守隊等約30位志工。

林鼎超強調，市府不僅會持續優化場地設備，讓八斗子「海之生」提供救援鯨豚及海龜救傷最好的後盾外，市府也會邀請基隆的青年志工一同參與，一起為海洋盡一份心力。更希望企業及社會一起加入海洋保育行列，如同此次葡萄王生技拋磚引玉，捐贈救援專車投入鯨豚及海龜救傷的重要任務，相信未來將大幅提升海洋野生動物救援的成效。

基隆市動保所今年1-4月已受理海龜通報救援案件計7隻，包含綠蠵龜5隻、玳瑁2隻。本次野放之海龜玳瑁屬1級瀕臨絕種保育類野生動物，為強化海龜保育效能，本府目前已建立與各單位的合作，對於海龜救援、收容、醫療、野放有良好模式，本次救援是國內成功的案例。

基隆市動保所提醒民眾，如發現海龜擱淺，可立即撥打1999專線、海巡署118專線、動物保護24280677電話通報，對於受傷海龜的處置方式「要移往陰涼處」、「要灑水保濕」、「要固定前肢避免拍打」，另漁民誤捕海龜，通常是昏迷不是死亡，「勿直接丟入海中」。邀請你我一起保育海洋生物，維護海洋生物多樣性，共同守護珍貴的海洋生態環境。