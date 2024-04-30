基隆市政府4月30日宣布成立都更專案辦公室，並且進駐基隆市仁愛區的聯宏社區，成立都更工作站。基隆市長謝國樑強調，過去基隆都市更新推動速度受到人力的限制，透過都更辦公室，強化人力，也希望能夠在過程中，解決基隆面臨的「容積天花板」限制，更新城市風貌。

謝國樑指出，在0403花蓮大震後，居住在危老房屋的民眾一定期待能夠趕快都更，為此，基隆市政府成立了都市更新專案辦公室，並且進駐仁愛區的聯宏社區，啟用駐點工作站，展現基隆市府推動都市更新的決心與效率。

基隆市政府都發處表示，基隆市的建築平均屋齡超過33年，其中，有48％的建物屋齡超過30年，都更的推動早已到了刻不容緩的境地。然而，原本市府都更相關人力僅有4人，透過成立都更辦公室，將相關人力增加至20人左右，提升都更推動的量能。

謝國樑強調，在0403花蓮大震後，更凸顯老舊建築物之重建及整建維護具有急迫性與必要性。聯宏社區在震後發現地下室鋼筋外露，市府將其列為都更優先輔導社區，並由專案辦公室進駐，提供相關諮詢服務。

聯宏社區地下室是基隆市在花蓮大震後開出兩張黃單建築之一，該社區先前也曾經推動都更未果。基隆市政府祕書長方定安表示，不像直轄市能夠自行制定都更的容積率獎勵自治條例，基隆市身為省轄市，僅能依循現有的法令，致使基隆市連海砂屋改建的容積獎勵都付之闕如。

方定安以台北市為例，台北市的海砂屋可以在既有的容積獎勵之外，額外享有1.5倍的容積獎勵，但基隆卻受限於容積獎勵上限，僅能享有1.5倍到2倍，再加上基隆市的房價遠遠不及雙北市，也讓相關的業者對在基隆推動都更興趣缺缺。

方定安表示，未來基隆市政府將與中央合作，協助基隆解決都更相關的法令與機制，讓基隆市的都市更新得以加速推動，市府也會持續推動都更容積獎勵等相關法令的修訂，以及海砂屋相關法令的制定。

都發處長謝孝昆也指出，在花蓮大震後，市府也針對受損的建物，協助輔導社區爭取中央結構安全補強經費補助，以確保居民的居住安全。另外市府也全面盤點本市公有土地，找出具開發潛力基地並透過行政協力推動，以及啟動地區巡迴法令宣導會。