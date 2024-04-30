新北市教育局關注永續城鄉等SDGs主題，日前舉辦112學年度全球公民培力學生行動倡議決賽暨頒獎典禮，現場逾300位高中職親師生及民眾參與，盼能透過競賽鼓勵學生關注全球議題並付諸行動。

此次得獎共計9校，其中淡水商工、光仁高中、明德高中三校榮獲特優，包含淡水商工提出「淡水綠色旅遊」倡議行動、光仁高中美化環保袋升級計畫，以及明德高中以「塑海不為家-全球公民減塑新生活運動」。

擔任決賽評審委員的前教育部教育參事邱玉蟾表示，新北市鼓勵學生關注全球及探究國際議題，並培養學生藉由發現問題、反思驗證、歸納發現、提出實踐行動倡議的體驗式情境學習過程，深化學子國際素養內涵。

教育局表示，推動全球公民培力計畫已邁向第三年，鼓勵學校主動結合各項民間資源進而提出行動倡議，未來將進一步與各界永續團體及大專院校合作，幫助學生提升全球議題意識、勇敢跨出舒適圈。