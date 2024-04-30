資深媒體人莎莉夫人日前評論黃子佼爭議，痛批「現在大家知道了，演藝圈除了知識水平差以外，道德標準更低」，引起作家吳淡如隔空開砲，反問她要不要向演藝圈道歉，還暗酸她「不屑回應」是因為自卑，對此，莎莉夫人再發文反酸。

莎莉夫人與吳淡如因黃子佼事件，數度隔空交火。日前吳淡如暗酸她「不屑回應」是自卑，昨（29）日莎莉夫人再度發文回擊，「講到這位以演藝圈資深人士自居的吳女士，罵我『以偏概全』。me too事件中，不見她以這麼大的篇幅書寫她對事件的關注，也不見她以這般「正義」之姿譴責過黃子佼」。如今卻兩度發文公開譴責她，讓莎莉夫人覺得「原來，在她心裡，我比黃子佼可惡！」

莎莉夫人接著反酸，「這位女士總想以『高視角』、『高格局』展現她的文字最公道、最善良、最溫暖」，提到吳淡如不僅在去（2023）年黃子佼事件爆發後，溫情鼓勵他認錯悔改，甚至在黃子佼爆出持有未成年不雅片後，大動作心疼孟耿如，「只要是黃子佼事件，她的重點，總令我驚奇。我們關心受害人，而她總是送暖給黃子佼夫婦」。

對此，莎莉夫人表示，吳淡如過去主持的節目是以談論夫妻八卦為主，曾說因不想造成別人家庭失和，選擇退出演藝圈不再主持這類節目。「當然，在她覺醒之前，靠這類八卦談話節目，已賺了不少錢」，但現在以資深演藝圈人士的姿態教訓我，卻未在發起連署時公開表態，讓她怒斥：「譴責我是這麼用力，譴責黃子佼呢？」

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