女星邵庭以模特兒身分出道，個性活潑且敢衝敢玩，經常受邀擔任各大綜藝節目的嘉賓，近年轉戰電商年收破億，更被封為電商女帝，不過，她近日要到屏東出外景，準備出門前卻發現自己眼線暈掉，原以為是化妝品有瑕疵，仔細一看竟是眼角莫名瘀青，讓她困惑：「丁先生再三保證沒有趁睡覺動手。」

邵庭昨（29）日在社群透露，早上化好妝準備要到南下出外景，但在出門前發現眼線暈掉，原以為是化妝品的問題，想說趕快補妝，沒想到眼角周圍的妝竟然擦不掉，仔細一看才驚覺那是瘀青。

莫名出現的瘀青讓她相當困惑，「早上化妝還沒有欸！！！！為何忽然出現！！摸到還會痛！！太可怕了吧，為何忽然爆血管！！！！」而且她確定起床時還沒有出現，就連老公也再三保證沒有在睡覺時動手。

此外，邵庭表示自己多年前似乎也有發生相同狀況，「你們記得嗎？實在是失憶不太確定，希望無大礙餒」，貼文曝光後，吸引不少粉絲關心，「一切平安，沒事的」、「無意識揉眼睛」、「眼睛周圍揉太大力會爆微血管」。