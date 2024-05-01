黃子佼接連捲入性騷擾和不雅片風波，周遭親友紛紛受到牽連；包括恩師張小燕數度被點名，前女友小S過去和黃子佼一起上《娛樂百分百》、《康熙來了》的片段，也被挖出。不過另一位前女友曾寶儀則是不受波及，最近她上傳自己Podcast節目片段內容談療癒，坦言「過去心裡很缺」，自認年輕時缺乏別人的肯定和被需要，才會汲汲營營去爭取，而這一切過程造就了現在的她。

曾寶儀最近上傳《曾寶儀的人生藏寶圖》片段影片，可見她表示：「如果不是因為我曾經心裡很缺，很缺被需要、被認同的感覺，我不會這麼努力，這麼努力的學習也好，這麼努力的想要在這個地球上證明自己是值得存在的也好，而我的努力造就了我的體驗，而我的體驗又造就了我」。

曾寶儀指出，走了這圈後她清楚明白「過去曾經看起來是很痛苦的，掙扎也好、學習也好，最終都是要讓我成為現在的我，而那個過程非常像你剛剛說的煉金術」，「我經過了很痛苦的萃取和蒸餾」，話鋒一轉，她開玩笑說自己因此成為了一瓶「東方調性的寶儀精油」，還有柑橘類的甜香。

曾寶儀（中）2015年和黃子佼（左）、小S世紀同框和解。（圖／中時資料照）

見此，網友回應：「不容易的過程。謝謝妳的坦言分享」、「深深被觸動，好喜歡寶儀姊」、「很喜歡現在的寶儀」。而黃子佼去年在直播中開地圖砲，一一點名過去的舊愛和其他藝人，只有曾寶儀沒被她提到，有人認為是因為她「無可挑剔」，但也有人笑說：「是不是怕得罪曾志偉？」