為熱門韓劇《淚之女王》演唱OST＜Can't Get Over You＞的36歲南韓歌手Paul Kim（韓語：폴킴，本名金泰亨），昨（25日）在官網公開親筆信，宣布與交往9年的女友結婚，甜讚另一半善解人意，能理解並支持最好與最壞模樣的他。

Paul Kim在文中表示，最想先把消息告知粉絲而寫下這封信，但苦惱如何下筆才能完整表達自己的想法；他很感謝粉絲給予有不足之處的自己力量和信任，才能一路走到現在，而他有時會在大家面前表現出自己感到厭惡的模樣，也曾碰到許多困難，但他遇到一位總是會說「沒關係」且理解、支持他最好與最糟樣貌的人，「不知不覺經過了9年的時間，想和她約定人生」。

Paul Kim透過手寫信宣布結婚。（圖／Paul Kim官網）

Paul Kim透過手寫信宣布結婚。（圖／Paul Kim官網）

Paul Kim說兩人都沒有意願辦婚禮，經過雙方家人允許後，決定不辦婚禮；此外，Paul Kim也擔心粉絲會被婚訊驚嚇到，允諾會持續進步，再度感謝粉絲。

Paul Kim於2014年出道，起初知名度不高，直到2018年為電視劇《要先接吻嗎？》獻唱《Every day, Every moment》終於一砲而紅，成為音源排行榜贏家；後來他陸續為《德魯納酒店》、《The King：永遠的君主》、《黑暗榮耀》等演唱OST，最新的OST作品則是《淚之女王》的＜Can't Get Over You＞，MV點閱已破92萬。