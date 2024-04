為熱門韓劇《淚之女王》演唱OST<Can't Get Over You>的36歲南韓歌手Paul Kim(韓語:폴킴,本名金泰亨),昨(25日)在官網公開親筆信,宣布與交往9年的女友結婚,甜讚另一半善解人意,能理解並支持最好與最壞模樣的他。

Paul Kim在文中表示,最想先把消息告知粉絲而寫下這封信,但苦惱如何下筆才能完整表達自己的想法;他很感謝粉絲給予有不足之處的自己力量和信任,才能一路走到現在,而他有時會在大家面前表現出自己感到厭惡的模樣,也曾碰到許多困難,但他遇到一位總是會說「沒關係」且理解、支持他最好與最糟樣貌的人,「不知不覺經過了9年的時間,想和她約定人生」。

Paul Kim透過手寫信宣布結婚。(圖/Paul Kim官網)

Paul Kim透過手寫信宣布結婚。(圖/Paul Kim官網)

Paul Kim說兩人都沒有意願辦婚禮,經過雙方家人允許後,決定不辦婚禮;此外,Paul Kim也擔心粉絲會被婚訊驚嚇到,允諾會持續進步,再度感謝粉絲。

Paul Kim於2014年出道,起初知名度不高,直到2018年為電視劇《要先接吻嗎?》獻唱《Every day, Every moment》終於一砲而紅,成為音源排行榜贏家;後來他陸續為《德魯納酒店》、《The King:永遠的君主》、《黑暗榮耀》等演唱OST,最新的OST作品則是《淚之女王》的<Can't Get Over You>,MV點閱已破92萬。