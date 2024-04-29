隨著社會觀念越來越開放，許多人在感情關係中也越來越重視自己的幸福，不過這對於維繫婚姻來說可能反倒不利。一位結婚將近14年的人妻近日分享自己維持婚姻的5大祕訣，包括裝聾作啞、自我催眠另一半是室友、誇獎另一半、少做家事、做好離婚的打算，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，自己結婚多年下來總結了維持婚姻的5大心得，一是裝聾作啞；二是遇到不順時，自我催眠另一半是室友，「還不是大學的時候自己找的室友，是大學一進去用抽籤抽到的室友喔！」，她覺得這招相當有用，甚至會拿來安慰身邊的朋友；三是使勁誇，「我真的是卯起來誇另一半。誇不用錢啊！CP值超高」。

原PO指出，四是「少做家事」，婚姻就是戰爭，家事能少做就少做，對方做的話絕對不要嫌，「我老公洗壞我的衣服超多件，我從來沒跟他客訴過，連提都沒提」；五則是事先做好離婚的打算，「我覺得凡事先想最壞的程度會到哪，然後其他都隨緣」。

對此，許多網友紛紛回應，「推，事實是當你每一件事情都想爭誰對誰說就是沒結果」、「推，尤其裝聾作啞，跟他吵根本白費力氣，有些溝通根本只吵不通的，不重要的就當作沒看到沒聽到吧！」、「裝聾作啞＋1，少看一些新時代男性女性的毒雞湯」、「光第3點，我看就降低9成摩擦了」、「妳很有智慧，拼命爭輸贏，最後都是輸掉了感情」。