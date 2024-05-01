近期超夯韓劇《淚之女王》4月28日播出大結局，創下tvN電視台有史以來最高收視率24.9％畫下完美句點。男女主角金秀賢、金智媛人氣瘋狂飆升，兩人甜蜜互動無論戲裡戲外，都成為近期粉絲關注焦點，近日有廣告公司在韓國熱鬧的商圈製作2塊巨型電子看板，讓「雙金CP」隔空傳情，掀起討論。

韓國的弘大商圈是時下外國遊客及韓國年輕人愛逛街聖地，近日韓國有廣告公司看中雙金CP話題持續發燒，包下弘大地鐵站出口外的兩大電子看板，請來金秀賢與金智媛為品牌代言。

[NEWS] HSAD has created a ‘queen-level collaboration’ with Hanwha Insurance and Homeplus, featuring their advertising models #KimSoohyun and Kim Jiwon.



KJW: Hey there~ Are you there?

KSH: Hello~ I'm here!



KJW: How about we give it a try?

KSH: I’ll make your life enjoyable… pic.twitter.com/Hwr6Tnpm7X — soohyunupdates (@soohyunupdates) April 30, 2024

A collab commercial ads from ` #KimJiwon for Hanwha Insurance & #KimSooHyun Homeplus showing in somwhere in Hongdae, Korea. pic.twitter.com/Z8xZBZjfZj pic.twitter.com/rZgBJce5jz — kim jiwon hour (@jiwonhour) April 27, 2024

兩塊廣告看板看似獨立，不過巧妙地擺放位置以及曖昧設計廣告台詞：「我們要不就先發展看看吧」、「我將會成為你的力量」、「我會照顧你」等，就好像兩人正在交談一樣。

這則廣告也在網路上瘋傳，成功掀起網友熱議：「難以想像的合作」、「瘋狂的想法」、「廣告公司很瘋狂，助商看了都會笑」、「雖然像是品牌訊息，但看起來卻是愛的對話」。