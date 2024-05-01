近期超夯韓劇《淚之女王》4月28日播出大結局，創下tvN電視台有史以來最高收視率24.9％畫下完美句點。男女主角金秀賢、金智媛人氣瘋狂飆升，兩人甜蜜互動無論戲裡戲外，都成為近期粉絲關注焦點，近日有廣告公司在韓國熱鬧的商圈製作2塊巨型電子看板，讓「雙金CP」隔空傳情，掀起討論。
韓國的弘大商圈是時下外國遊客及韓國年輕人愛逛街聖地，近日韓國有廣告公司看中雙金CP話題持續發燒，包下弘大地鐵站出口外的兩大電子看板，請來金秀賢與金智媛為品牌代言。
兩塊廣告看板看似獨立，不過巧妙地擺放位置以及曖昧設計廣告台詞：「我們要不就先發展看看吧」、「我將會成為你的力量」、「我會照顧你」等，就好像兩人正在交談一樣。
這則廣告也在網路上瘋傳，成功掀起網友熱議：「難以想像的合作」、「瘋狂的想法」、「廣告公司很瘋狂，助商看了都會笑」、「雖然像是品牌訊息，但看起來卻是愛的對話」。
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