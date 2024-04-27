兒子就值這些錢？有大學妹子和男友穩定交往3年，日前她與男友在校園散步時，遇到男友的媽媽，戀情就此曝光，後來，她也被男友媽媽加了聯繫方式，雙方交談後，竟收到男友媽匯來的1.4萬元，並且要求她刪光所有和男友的聯繫方式，她瞬間被「分手」感到不知所措；對此，網友則表示「現在不分，以後有得你受的。要是你超愛，當我沒說」、「這樣的媽媽還用被分手嗎，趕緊自己跑吧」。

一名大陸妹子在「微博」PO文，她提到從大一開始就和男友交往，感情穩定的兩人一走就是3年，但她表示因為兩人的學生身分，若向雙方父母告知戀情，擔心家人們會覺得是鬧著玩，因此打算等畢業後，工作穩定再公開。

豈料，妹子日前和男友在逛校園時，遇到男友媽媽，由於男友是單親家庭且媽媽控制欲強，她當時看到男友媽臉色不好看，後來男友媽也向男友問了許多關於她的問題，但感覺不是很滿意。

此事之後，妹子被男友媽媽加了聯絡方式，並且問了她幾個問題之後，便直接轉了3千元(約新台幣1.4萬元)過來，她當時還未意會到發生什麼是，男友媽媽便要求她刪除男友的所有聯絡方式，讓她不知所措，難道自己是被男友媽媽斬斷戀情「分手了嗎？」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「她兒子就值三千？跟她說阿姨，你兒子這麼便宜嗎？」、「 3000塊，傷害不大，侮辱性極強啊」、「現在不分，以後有得你受的。要是你超愛，當我沒說」、「給她六千，讓她離開她兒子」、「這樣的媽媽還用被分手嗎，趕緊自己跑吧」。