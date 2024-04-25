由黃旼炫、金所泫主演懸疑愛情韓劇《聽見你在說謊》講述一個擁有辨識謊言的能力卻無法相信別人的女子「穆率熙」，和沒有任何人相信他清白的嫌疑犯「金道河」相遇，兩人在各種巧合下越走越近，從尷尬的鄰居到成為彼此唯一的救贖，共同解開未知的謎團。除了題材吸睛，男女主角超高顏值也引發關注，導演南成宇讚賞「演員之間的化學反應是100分」。

黃旼炫飾演天才音樂家「金道河」，劇中他遭控是專挑獨居女性下手的變態，甚至牽涉一起殺人案，儘管他是清白的卻總招來懷疑，黃旼炫表示：「金道河是知名音樂家，卻過著與世隔絕的生活，他被當成殺人嫌疑犯，外出時必須戴口罩遮掩、總是在意別人的眼光，但他帶著這些痛苦墜入愛河、成長與克服痛苦的過程很有趣。作曲家是我做為歌手時經常關注的工作，我認為能運用過去所累積的專業與知識，把這個角色演好。」

黃旼炫以男團NU'EST成員出道，也曾是限定男團Wanna One 的一員，跨足戲劇圈因演出《還魂》系列人氣飆升，在《聽見你在說謊》中不只晉身男一，也是首次挑戰浪漫愛情劇，他表示：「其實我是個隨和的人，人生沒有太多坎坷，剛開始拍攝時我很緊張，幸運的是導演擅長拍浪漫喜劇，加上金所泫又是經驗豐富的前輩，我從他們身上得到很多幫助。」黃旼炫戲裡總戴口罩現身，他笑言：「除了眼睛之外臉的其他部分都被遮住了，想笑的時候如果眼睛不笑就無法表現出表情，多虧你們，我在眼神表演上下了很大的功夫。」

金所泫飾演的「穆率熙」是個擁有辨別謊言能力的人，從小只要聽到當事人說話就能辨別真偽，堪稱「人體測謊機」，卻也因為這個能力，讓她無法輕易相信別人。某次她在躲避仇家時，意外遇上遭人指罵是「渣男」黃旼炫，情急之下便自稱是對方新歡並為其解圍，5年後，金所泫依舊從事「謊言獵人」的工作，某天晚上，黃旼炫因一身黑衣穿著的被居民懷疑是猥褻女性的慣犯，金所泫再度挺身為他證明清白，一句招牌台詞「我說什麼就是什麼，不會錯的！」讓黃旼炫想起5年前的往事，2人也在各種巧合下逐漸走進彼此的生活。

暌違2年重返電視圈，金所泫首次與黃旼炫合作自認默契十足：「一開始他很安靜，但是我們變熟後，發現他是一個非常幽默和聰明的人，也有很多點子，和他一起拍攝很有趣，片場總是充滿笑聲。」憶起2人初次見面，黃旼炫說：「我在MAMA頒獎禮上第一次和金所泫打招呼，當時我很尷尬，還交叉著雙臂走到照片牆前，就像機器人一樣。不過一起拍戲後，我覺得她是個可愛又善良的人，她每次放聲大笑，整個拍攝現場瞬間變成笑聲的海洋。」

戲裡金所泫靠著超能力賺到第一桶金，她卻表示：「如果我有這樣的能力，我就很難向人們敞開心房、甚至感到孤獨，因為我所說的一切都被判定為假或真。」黃旼炫也對這個超能力不感興趣：「我認為善意的謊言是必要的，尤其在人際關係中，如果連不需要知道的事情都要知道，那就太複雜了。事實上我如果說謊會馬上被識破，所以我盡量不撒謊，我也沒有看透別人的能力。」反而想擁有瞬間移動的能力，讓他可以在忙碌的拍攝生活中，安排一個小旅行偷閒。

《聽見你在說謊》明（26日）起，每週一至週五晚間11點在東森戲劇台全台首播。