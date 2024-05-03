現今網路發達，不少人追劇都會熱烈討論，卻也因此遭到劇透，導致觀影體驗大減。日本一名法務局主管不滿下屬暴雷漫畫《我推的孩子》劇情，當場動手打人，事後也慘遭移送法辦。

根據《每日新聞社》報導，事件發生在今年2月，京都地方法務局宇治分局一名50歲主管在與30歲下屬聊天時，提及《我推》，下屬卻把後續劇情全部說出來，主管不滿被劇透，大罵「不要雷我」，氣得抓住對方衣領推人，還踢了一腳。

下屬雖然沒有受傷，但仍立刻報警處理，主管遭逮做完筆錄後，移送給檢察官進行後續審理。此事也在推特上引起討論，不少日本網友驚訝：「原來50多歲也會看我推嗎」、「劇透真的要不得」、「雖然行為不對，但我想說打得好」。

《我推的孩子》為赤坂明創作的漫畫，去年動畫推出後紅遍全球，其主題曲YOASOBI演唱的「偶像」更是不斷打破歷史，上傳YouTube僅一個月觀看數就破1億次；Billboard日本榜單連續21周冠軍、54周突破播放7億次，均為前無古人，且恐怕後無來者的紀錄。