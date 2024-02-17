「天橋立」位於日本京都宮津市宮津灣，是一座長達3公里、布滿松樹的海上沙洲，有日本三景之一的美稱。日前一名男子到該地遊覽，彎腰欣賞天橋立美景時，竟然遭同事推了一下，導致他摔落15公尺的山谷，全身多處受傷，所幸沒有生命危險。整個過程都被監視器拍了下來。

日本新聞網（NNN）報導，意外發生於15日下午2點半左右，一名50多歲的男子和同事到天橋立傘松公園，當他彎下腰，從跨下倒頭欣賞風景時，一旁的男同事突然推了他一把，導致他整個人失去重心，從沒有護欄的斜坡跌落15公尺山谷。

報導指出，該名同事可能只是想開玩笑，不料卻釀成意外。所幸救援人員到場後，迅速將男子救起並送醫，儘管他的臉部和身上多處創傷，胸部也受到重擊，但初步處理後沒有生命危險。

根據日本國家旅遊局網站，該男子當時所做的姿勢名為「股覗」，是觀賞「天橋立」的特殊姿勢，在當地已有1千多年歷史。港媒「香港01」稱，透過這姿勢可看到天地顛倒、沙洲有如一條橋向天上延伸的奇妙畫面。