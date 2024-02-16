飲料大廠黑松（1234）因應原料、包裝、運輸和人事等成本上漲，造成各項產品成本及營運費用不斷增加，已向通路宣布將於3月1日起，針對部分10至20年未曾調價之品項，像是黑松沙士、FIN、C＆C等系列，陸續進行價格調整，調幅在11％－25％不等。

黑松董事長張斌堂在去年底指出，原物料價格因戰爭、航線更改有變數，以糖價看，2023年來漲幅即達14％，2024年漲勢可能攀升至20％，因應糖等原物料續漲，原本就規劃在上半年除碳酸之外的飲料調高出廠價。

目前規劃3月1日起調漲飲料包括，寶特瓶975ml黑松FIN自35元調整為39元，580ml黑松FIN系列自25元調整為29元，500ml黑松C＆C系列自29元調整為35元，罐裝330ml黑松沙士系列、黑松C＆C系列自20元調整為25元。其中FIN上市超過20年、C＆C上市超過10年均未曾調價。

黑松去年全年營收破百億元再創新高達105.81 億元，年增10.69％，今年1月營收續熱，來到10.68億元年增2.30％，在部分飲料提價效應下，全年營收續強。