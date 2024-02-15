春節後新國會開議在即，朝野攻防議題引發外界關注。國民黨立委、黨團書記長洪孟楷強調，民生議題、物價飛漲是民眾最切身有感的；年關前後民眾領到年終獎金，詐騙集團蠢蠢欲動；如果新政府還用意識形態治國，是不及格的政府。這三點將是藍營在立法院開議強調的首要目標。

「到現在的新國會，我覺得新政府有三件事情一定要做到！第一個是民生議題。」洪孟楷15日在《大新聞大爆卦》節目提到，昨晚情人節，自己跟太太去大賣場買東西，都感覺東西比之前買的平均物價貴2、3成？牙膏，就那個之前改名字的大品牌，怎麼2條牙膏現在要190元？記得以前一條牙膏差不多6、70元？想說：是我們吃米不知米價嗎？還是過去這半年漲價太多？

洪孟楷指出，第二，打詐、詐騙的部分，不要忘記現在每天還是很多國人飽受詐騙之苦，尤其過年前、過年後這個年關，大家拿到年終獎金的時候，詐騙集團蠢蠢欲動，政府一定要想出辦法來，好好源頭管理。

「還有最後，意識形態！」洪孟楷強調，如果還是用意識形態治國，而沒有想到現在大家想要的是修身養息，想要的是拚經濟、拚民生、拚治安，拚我們的市場開拓的話，這樣的政府是不及格的政府。

洪孟楷表示，「接下來的國會，在立法院，我們會強調的是民生、詐騙，以及降低政治意識形態，讓專業回歸專業，這才是我們首要的目標！」