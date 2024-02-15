影》台東新科立委黃建賓請「他」擔任服務處主任：保證不亂來

國民黨籍台東區域立委黃建賓今天在台東市四維路成立服務處並舉行揭牌儀式。（蔡旻妤攝）

國民黨籍新科台東區域立委黃建賓今天在台東市四維路成立服務處並舉行揭牌儀式，包括國民黨台東黨部主委暨議長吳秀華、台東縣長饒慶鈴、新科立委黃仁、縣議員、地方代表皆出席。黃建賓介紹團隊時，告訴眾人他的岳父就是服務處主任張永通，因此「大家放心！我不會亂來」

吳秀華表示，去年她的一通電話，竟成就收復國民黨失去十幾年的這席立委，她稱讚阿賓非常積極，過完年開工第一天立刻成立服務處，代表他已經做好準備要為鄉親服務了。她坦言，阿賓的團隊已就定位，手邊已經接到非常多陳情案了，大家都很希望阿賓委員來替大家解決，有了阿賓未來一定政通人和，幫台東人爭取更多。

國民黨籍、由台中市議員轉戰平地原住民立委黃仁說，他與黃建賓「雙黃並駕齊驅」，共同為台東未來發展努力，也會配合縣長、議長推動各項政策。

饒慶鈴指出，黃建賓與黃仁不只轉戰成功，兩人也在短短1個月時間準備，從1月13日到2月15日行程都滿檔，2月20日立法院就要開議了，恭祝兩位立委在立法院為台東發聲，成為台東人最重要的後盾，台下掌聲不斷。

黃建賓首先感謝在座每個人的指導與提攜，他說，相信接下來4年還有更多要努力的，「前天副縣長就已開始交辦工作給我了！」選後也與地方討論，哪些是台東急著要做的事。

黃建賓隨後也介紹立委服務處幹部，包括原競選總部總幹事、現任服務處長陳德勝，服務處主任張永通，「這位同時也是我的岳父，各位放心，岳父會把我管得很好，我不會亂來！」以及副主任陳鳳珺等。

張永通長期在台東擔任調查官，從編審到祕書、副主任和台東駐區督察退休，經手過台東有名的鄉鎮市長小型工程案，縣議員、市民代表的社團補助及建設經費貪汙案，前後26名台東現任、卸任縣議員入監。