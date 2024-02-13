天氣冷颼颼，流浪犬貓躲藏在車底、引擎室內避寒時有所聞，台東林姓民眾初二返鄉過年，途中聽見前保險桿處傳出異聲，驚見二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，疑似為取暖而受困，所幸經汽修廠人員拆解車體，順利脫困。

大年初二，白色轎車急匆匆駛進汽車維修廠求助，因為車前保險桿的通風散葉內有野生動物受困，維修人員趴地查看，發現竟是野生保育類猛禽鳳頭蒼鷹，採取拆解底盤的方式，並用毛巾包覆老鷹緩緩拉出車外，完成救援。

保育類野生動物鳳頭蒼鷹受困車前保險桿。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

汽車維修廠人員拆解車體，順利救出受困的鳳頭蒼鷹。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

潘姓維修人員指出，原先打算打開引擎室後，從上方將老鷹救出，但為避免傷及老應羽翅，最後決定從車底施救。

林姓車主表示，春節期間從台北返回台東過年，當天下午開車途中，臨時停車買東西，下車時卻聽見車前保險桿發出異聲，彎腰檢查時竟看到老鷹卡在內，動彈不得。

所幸鳳頭蒼鷹救援任務圓滿成功，經初步檢視無外傷，行動力良好，後續交由台東縣政府農業處接管照護。