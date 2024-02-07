台東縣政府開發縣政APP「TTPush」推廣數位治理，去年獲Google以智慧城市創新案例針進行報導，今年首度參加「GO SMART Award 2024」，在39件參賽作品中脫穎而出，將於3月前往智慧城市論壇暨展覽領獎並分享成果，台東縣政府國計處長曹劍秋表示「驚喜但不意外」。

全球智慧城市聯盟(GO SMART)為提供所有智慧城市相關資訊、經驗、問題和解決方案自由交流的平台，主辦第6屆全球競賽「GO SMART Award 2024」，共有來自12個國家24個城市提出39件參賽作品。

GO SMART官方網站昨公布優勝專案名單，台東縣政府縣政APP「TTPush」首次參賽勇奪國際智慧城市Go Smart獎。台東縣政府表示，將於3月「智慧城市論壇暨展覽(SCSE)」之系列活動頒獎，並將獲邀至GO SMART 2024年度系列主題演講場次分享成果。

台東縣政府國際發展及計畫處指出，TTPush每年持續朝國際SDGs指標邁進，從2021年打造全台唯一數位點數循環經濟的智能服務、2022年首創回收廢電池換金幣與停車費查扣繳費的永續行動、2023年發展創新移動智能車與鼓勵計步的健康功能。

台東縣長饒慶鈴表示，台東數位發展的先天困境，除了土地狹長面積廣大外，還有人口外移與超高齡社會的狀況。自2020年起台東推動「慢經濟」政策，就是利用TTPush進行數位治理、數位轉型及民眾溝通。

「驚喜但不意外」，台東縣政府國計處長曹劍秋說，因為在慢經濟的治理願景下，團隊努力積極扎根智慧城市，希望10年後台東將成為高度數位治理的城市。