南迴公路北上車流略增，行車交通順暢。（大武警察分局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

農曆春節台東旅宿業訂房率約8成，相較去年減少1成。（蕭嘉蕙攝）

農曆春節連假首日，台東地區交通順暢，熱門景點不見人滿為患，僅零星遊客，唯獨中央市場湧現採買年貨人潮，民眾驚呼「年味變淡」，公路局則預估車流高峰為於2月10日至14日，警方將採取疏導管制措施。

台東中央市場今照常營業，警方於周邊實施道路管制，範圍包含中山信義至中山296巷口、正氣光明至正氣299巷口以及光明復興至光明正氣，大批採買人潮紛湧而至，選購年菜食品、應景花卉，人聲鼎沸。

不過，今年台東地區罕見未上演「公路類停車場」現象，包含南迴線、縱谷線、海岸線及市區道路交通順暢。警方指出，南迴公路北上車流量較平日略增，但行車通暢無礙。

楊姓民眾說，感受不到過年的氣氛，人車明顯減少，可能都瘋出國了。台東飯店業者也嘆，今年農曆初一至初三，台東市區訂房率約8成，知本地區僅7成，相較去年減少1成。

「不知道遊客跑去哪裡了！」，台東縣觀光協會理事長李數奼進一步指出，今年自寒假以來訂房率持續低迷，部分業者祭出優惠住房方案攬客，但仍成效不彰。

交通部公路局預估2月8日至9日為返鄉潮，2月10至12日出遊潮，以及2月13日至14日返工潮為車流高峰，警方派遣固定及機動警力於易壅塞路段、旅遊風景區等地，實施交通疏導，適時調控號誌秒數，達到車流慢進快出。