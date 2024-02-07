實施管制範圍。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是全國知名媽祖信仰中心之一，農曆新春預計湧入大批信眾前往參拜祈福。轄區通霄警分局為避免大量人車，造成交通堵塞，將在8日至14日（小年夜至大年初五）的每天上午8點至下午6點，實施周邊交通管制，並建議多搭乘台鐵前往。

通霄警分局表示，管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入；白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入。

另，通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制；台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

此外，通霄警分局已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側停放，預計可增加約120個車位，請依交管人員指揮停放。

另向交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段申請台1線120K（西湖鄉東和鋼鐵廠）至130K（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放車輛。

警方建議使用台61線至拱天宮用路人，南下請於赤土崎下匝道，北上可於新埔下匝道，避開易壅塞路段，並呼籲民眾遵守交通規則及管制措施，加強違規驅離取締。