春節連假期省道交通管制措施。（公路局提供／蔡亞樺台北傳真）

2月8日、週四開始就是農曆春節連續假期，交通部公路局指出，春節期間預判25處省道易壅塞路段，初二到初三最塞，台中大甲鎮瀾宮、台南善化慶安宮等廟宇恢復春節活動，周邊路段可能壅塞，提醒民眾避開，另88條國道客運目前售出8萬多張票，仍有8成空位，推出票價85折鼓勵民眾搭乘。

公路局指出，省道易壅塞路段在於返鄉及觀光旅次集中特性的主要幹道，包括台61線鳳鼻－香山路段、台61線竹南路段、台61線中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮－楓港路段等。

銜接高速公路受匝道儀控影響路段，有台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰交流道、台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接國3歸仁交流道、台88線五甲-鳳山路段等。

觀光風景地區及知名廟宇聯外道路易壅塞路段，包含台2線萬里－大武崙路段、台2線福隆路段、台2線與台2乙線關渡－淡水路段、台3線大溪路段、台3線古坑－梅山路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社清境－合歡山路段、台21線日月潭路段、台3丙線東向竹山紫南宮路段、台17線五王大橋－北門（南鯤鯓代天府）、台19線北港朝天宮路段等。

公路局表示，各地方重點路段已實施管制措施，台61線西濱快速公路針對鳳鼻－香山及竹南地區等，將封閉相關路口；台9線蘇花路廊持續實施時段性管制21噸以上大貨車通行、大客車優先措施，崇德路段首次試辦大客車優先道開放高乘載車輛通行；南部地區台9線南迴公路於尖峰時段實施車道漸變管制措施、台1線水底寮路段規劃調撥車道等。

公路局統計，春節期間東、西部國道客運總計要開行5.36萬班次，提供178.4萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至2月5日止，總計售出8萬6076張，佔可售張數20.35％。

公路局表示，為鼓勵民眾搭乘客運，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，享一段票或基本里程免費優惠。