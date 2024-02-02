台灣燈會安平燈2月3日啟燈，明起至3月10日林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路、光州路、運河路等路段將實施交通管制，交通局雖強調管制區內住戶、商家報地址或出示證明文件可自由出入，但民眾反映何不發放通行證？交通局回應，正研議提供有需要者申請通行證。

市議員李啟維表示，住在管制區的居民或業者都擔心燈會期間出入不便，尤其安億橋是連接安平、五期的要道，又此次燈會跟2005、2006年台灣燈會相比，範圍更大，影響層面大、影響的住戶也多，近期光是接民眾電話就接到手軟。

他說，之前台灣燈會及國慶煙火都發通行證，這次沒發，很多民眾都反映爭取，覺得有證比報地址或出示文件方便。億載里長鄭聰維表示，當地受影響約300戶，里民主要反映過去國慶煙火採取發通行證，方便里民進出，何以這次不行？

2024台灣燈會安平燈區明將啟燈開展，燈區周邊交通管制區將長達一個月。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

2024台灣燈會安平燈區明將啟燈開展，燈區周邊交通管制區將長達一個月。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

交通局長王銘德表示，今年經與警察局等單位開會研議，雖未普發通行證，但燈會管制期間，在地居民與業者通行採從寬認定，只要管制區內住戶、商家、餐廳、民宿業者等及其顧客，可憑足茲證明的文件或告知目的地地址，執行管制的義交人員就會放行，請住戶及商家不擔心。

王銘德表示，2020年國慶煙火在安平，當時普發通行證，但當時也有民眾抱怨沒拿到，此次與警方討論時決定採從寬認定，民眾只要口頭報地址都能放行，不會造成任何不便。但基於民代、民眾都反映通行證議題，目前交通局也正在研議，有需要的人可以申請通行證，將盡快製作完成並開放有需要的人申請，屆時會對外公布，但即使沒申請也不影響出入便利。

交通局強調，安平原本就有許多遊客，燈會期間人潮勢必更加擁擠，2月3日至3月10日燈會期間，林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路（育平路以西雙向管制，育平路至健康二街封閉北側車道）、光州路、運河路等路段，將實施交通管制嚴禁車輛進入（緊急或公務車輛除外），管制路段將作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道。