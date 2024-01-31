安平燈區將於本周六啟燈。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

煙火秀的風火輪演出日期為2月4日及3月10日閉幕日。(台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真)

2024台灣燈會安平燈區的「河光往事」主題燈區作品之一「往事河光」。(台南市關旅局提供／曹婷婷台南傳真)

台灣燈會安平燈區將於2月3日率先啟燈，開幕當晚6點30分將由結合無人機、煙火及燈光秀的空中展演揭開序幕，燈會期間一共規畫14場空中展演，每場次有500台無人機演出，台南市政府也公布最佳觀賞點，包括原1661台灣船園區旁停車場（安平燈區主舞台區）及林默娘公園周邊空曠處，邀請大家前來賞燈、看表演。

觀旅局指出，空中展演將以劇場概念透過精緻、獨特的科技聲光效果，在空中刻畫出屬於台南400的故事，規畫「回眸大員（歷史）、府城詩畫（文化）、夢迴台南（多元生活）」三部曲在燈會期間假日輪番展演，展演日期為2月3、4日及2月10至13日(大年初一至初四)、2月17與18日、2月24及25日、3月2、3日與3月9、10日。

除了2月3日開幕於晚間6點30分展演外，其餘13場次皆為晚間7點45分，今天1分鐘模擬動畫宣傳影片曝光，影片中「龍耀臺南」的主視覺在三部曲中都會出現，而煙火秀的風火輪演出日期為2月4日及3月10日閉幕日。

「2024台灣燈會在台南」安平燈區規畫「台南400」與「河光往事」2展區，展出超過30件作品，2月3日開幕當天更邀請明華園總團帶來暌違10年的大戲《媽祖》作為開幕劇。燈會期間也會有街頭藝人、在地傑出演藝團隊、台灣品牌團隊，包含原民、客家、新住民、當代及傳統藝術等多元節目內容，帶來精彩的表演。

觀旅局呼籲，無人機展演期間未經申請的空拍機，請勿在安平漁港周邊飛行及拍攝，以免遭擊落造成損失。此外，城平路停車場自1月27日至3月13日暫停開放民眾停車，另為煙火布彈及無人機停機坪等作業進行，展演期間禁止車輛及民眾進出管制區。

交通管制範圍包括城平路（自同平路127巷起至安平漁港管理中心南側止）全線雙向車道、世平路（自同平路起至城平路段）全線雙向車道。管制日期為2月2日至2月4日、2月9日至2月13日、2月16日至2月18日、2月23日至2月25日、3月1日至3月3日、3月8日至3月10日，每日00時至24時，共計20日。