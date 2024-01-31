太平區公所特別搶先在燈會展期前，於長安醫院辦理捐贈及點燈儀式，公開將在「2024中台灣元宵燈會」中太平區公所將展出的花燈。（馮惠宜攝）

「2024中台灣元宵燈會」搶先看，台中太平區公所1月30日率先公開太平區花燈，捐贈單位長安醫院把太平區最夯的熱點馬卡龍公園融入花燈意象中，盼吸引遊客到台中賞花燈，也能順道到太平馬卡龍公園一遊。

台中太平區馬卡龍公園於2022年10月29日開放，公園內擁有全台最高11米的溜滑梯等諸多遊戲設施，包括平面彈跳床、鞦韆、籃球場、沙桌、細礫石坑、攀爬坡面及寵物專區等，已成為台中最受歡迎的親子娛樂場域，中市府統計，平均每月都吸引5萬人潮，最尖峰曾創下單日1萬人潮。

值春節長假將至，台中市太平區公所為迎接「2024中台灣元宵燈會」盛事，透過轄區內長安醫院捐贈特色花燈，率先將中台灣燈會要置於中央公園Party龍燈區公開亮相。

太平區長許貴芳表示：該花燈組設計理念，以「太平馬卡龍公園結合長安醫院」為設計主體，花燈主體內裝滿在地水果呈現太平的物產豐碩。而長安醫院化身為白龍醫生隨身掛著聽診器守護民眾的健康，太平獨有的枇杷寶寶與毛小孩嬉戲其中，整座園區洋溢在幸福歡樂的氛圍中，襯托出富市台中＆新好太平的景象。

區長許貴芳表示：太平區除了馬卡龍公園，還有豐富產業，以及優異的鐵工技藝及香甜的農產品如枇杷、蜂蜜、荔枝、龍眼、竹筍等都會在花燈中展現，並以活潑的擬人意象，讓觀眾在欣賞燈會之同時也感受到太平的在地溫度和魅力。

太平區公所特別搶先在燈會展期前，於長安醫院辦理捐贈及點燈儀式，讓花燈組光芒閃亮太平，也藉此匯聚太平區花燈組人氣，並邀請大家屆時踴躍參加2024中台灣元宵燈會的盛會，並於2月16日至2月25日至中央公園燈會主展區為太平區花燈組投下1票。