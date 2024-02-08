去年11月初，總統大選打得火熱，蔡英文政府宣布2024年3月1日解除禁止赴中國大陸旅遊禁令，還要觀光業者可以開始販售相關行程。豈知7日突然喊卡，國民黨立委許宇甄痛批，觀光旅遊業業者這些日子成本付諸流水，他們的損失蔡政府要負責嗎？國民黨立委翁曉玲則說，民進黨政府濫權成習，無視於法律保留原則和行政行為誠信原則，交通部竟然連一次公聽會、諮詢會、座談會、甚至提前預告徵詢書面意見都沒有。

許宇甄指出，對業者生計影響如此巨大的政策禁令，事前居然都沒跟相關業者溝通，甚至連書面徵詢意見都沒有，這與行政院一直強調的所說的「公平共享」、「參與合作」、「開放透明」的核心精神完全違背，難道民進黨是因為總統選贏了，因此想怎麼幹就怎麼幹嗎？

許宇甄強調，蔡政府在過年前突然宣布停止招攬前往中國大陸的旅行團完全，宣布的時間點極為可議，沒有顧及應有的行政程序，更是將選舉承諾拋諸腦後、說話不算話，對觀光旅遊業大耍「賴」！難道這是總統當選人賴清德的兩岸政策起手式？還是蔡英文總統要留給賴當選人的政治地雷？但無論是蔡政府或賴清德有什麽樣的政治想法，都不該拿觀光旅遊業者來開刀！人民的就業、生計不該成為政府的談判籌碼、操作手段，我要呼籲蔡政府懸崖勒馬、迷途知返，別讓觀光旅遊業數萬從業人員吃不下年夜飯！

國民黨立委翁曉玲也強調，玩弄旅遊業禁止組團赴陸，是民進黨給大家的新年禮物。翁說，民進黨主席賴清德選前說他當選，是兩岸交流的機會，他要用交流取代圍堵，對話取代對抗，如今當選不到 20 天，演都不演，直接禁止組團赴陸。果然民進黨總統都像陳水扁所說的：「算我好運當了總統，不然你要怎麼樣？」

翁曉玲指出，民進黨政府濫權成習，無視於法律保留原則和行政行為誠信原則，凡逢中必反、禁或限，玩弄人民遷徙自由和旅遊業者營業自由之基本權利於股掌。禁止組團赴陸對旅行業產生莫大衝擊影響，交通部竟然連一次公聽會、諮詢會、座談會、甚至提前預告徵詢書面意見都沒有。交通部更選擇在最後一天上班日，即將迎來 7 日春節連假前突襲式宣布，其心可誅。

翁要求，交通部應出面說明「原規劃」恢復國人赴陸團體旅遊及「宣布不再規劃」公告之法律性質、所依據之法律規定及具體理由，別拿陸客團不來台和M503航路事件以及國人旅遊安全等理由搪塞，類此「情勢變更」事由，絕不是法律上站得住腳的理由。

翁也指出，行政程序法第8條明訂，「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」交通部及觀光署的每一句發言、宣布與公告，均具有法律意義，是法規命令、行政處分亦或是行政指導，均連結有不同的法律效果，對應於當事人可能是法律不溯既往、或受財產損失之合理補償，或是跟不受行政指導之拘束。

翁感嘆，面對如此耍賴的政府，真不捨那些受委屈的民眾和業者投訴無果，只能走上街頭抗議啊！這屆新國會怎能不壯大對執政者監督制衡的實力，一定要有好的監督利器，才能達成約束行政濫權的功效。