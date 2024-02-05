台糖肉片由台中市府檢驗出瘦肉精西布特羅，衛福部昨說「中市檢出值是機器極限」、「西布特羅很少見」，還要記者去問「中市府急於公布的理由」，前台中市副市長、國民黨立委楊瓊瓔批評，彷彿積極幫人民把關、調查公布資訊這種事情到了衛福部眼中，像是做錯事？請教陳建仁內閣，對於食安事件要從嚴還是從寬？

楊瓊櫻說，中市府食藥處初複驗6次都檢出，不是反反覆覆有時有、有時沒有，不然要驗幾次才可以公佈？難道事事有問題時先掩蓋，才是現執政政府的治理準則？若台中市府驗出卻不公布，才有不揭露的違法之虞。

楊瓊櫻也質疑，台中市政府主動要求中央來「指導」卻都遭拒絕，這就是你們對待食安問題的態度？說好的中央地方協力合作在哪裡？食安事件不容模糊，是大家每天都可能吃下肚的東西，要用最嚴格的標準去面對，絕不能疑似有問題時，卻不告訴民眾、卻不積極主動調查真相的道理，難道以後要地方政府都不敢稽查，才是中央政府想看到的？

國民黨立委廖偉翔表示，衛福部稱定量限界LOQ是0.001ppm，但是這次檢出是0.002ppm，顯然已違反標準，更何況「動物用藥殘留標準」第三條的規定是「不得檢出」，也就是連0.001ppm都不能有，而衛福部次長王必勝竟稱0.002ppm的檢驗值非常低，甚至要中市府審慎調查，等15天後再公布。廖偉翔質問，若等15天後才公布，同批商品早就被國人吃下去了，公布與不公布又有何區別？

廖偉翔說明，食品安全只能有一個標準，就是最高標準，因此他提出「學校衛生法」及「食品安全衛生管理法」等法律修正案，內容重點分別為，學校供餐食材禁止使用含瘦肉精成分的初級加工品和產製品、加強定期抽查學校餐飲衛生的頻率、學校和餐飲業者的採購契約書範本中，應載明不得使用瘦肉精，以及食品若含有瘦肉精成分，應完整標示等，以杜絕民眾吃到瘦肉精肉品的可能性，請民進黨一起來連署。

國民黨立委許宇甄表示，蔡政府不僅不褒獎台中市政府積極任事，還威嚇盧秀燕市長團隊，難道公開透明，及時處理問題的人，變成是王必勝的眼中釘？肉中刺？不除之而後快不開心？「中央政府不要生雞蛋的沒有，拉雞屎的事做一堆！」