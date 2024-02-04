關於台糖豬肉被驗出含有不得檢出的瘦肉精，農業部第一批自來源豬場所採集送驗的結果得出，所有樣品均未檢出乙型受體素（瘦肉精），但台中市府驗了三次都有瘦肉精，問題究竟出在哪裡？農業部4日晚間緊急召開記者會，行政院食品安全辦公室主任許輔表示，「食安不分地方和中央，希望能和台中市政府合作，找出真相。」

許輔表示，不能責怪台中市第一線檢驗人員，「因為檢驗人員也是很努力把關，想要找出真相，部會對於檢驗結果也不會妄下定論，大家都在為食安把關。」

農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章表示，做了很多檢測，都沒有檢出乙型受體素，目前檢測的批號和台中市政府檢測的是同樣的檢體批號，也有檢查有沒有異常交叉污染情況，包括豬的血清、毛髮、飼料廠等，也都一併送檢，共有四十五個樣品，都沒有檢出瘦肉精。在農曆年前，農業部會再擴大五倍檢測能量，嚴格把關，希望消費者可以安心購買。

經濟部政務次長曾文生表示，台糖養豬養了七十年，養豬事業對台糖來說，台糖從過去到現在出租的時間，常常要跟國內市場需求配合，也扮演了國營事業角色，經常和不同部門合作，此外，台糖在國內有食安疑慮時，也努力經營品牌，推出「安心豚」，他們很認真經營，希望大家不要因為一件還沒有確定的事情，有過多捕風捉影的揣測，這樣會讓大眾失去信心。