台中市食安處人員日前抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗出0.002ppm的瘦肉精西布特羅，已通知該批肉品的販售業者立即下架停售。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，被台中市政府檢出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）0.002ppm，共2730包，共819公斤全數售出。農業部表示，第一批自來源豬場所採集送驗的結果得出，「所有樣品均未檢出乙型受體素」。衛福部次長王必勝今晚則對台中市喊話：「請把瘦肉精原檢體交給食藥署」。

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，被台中市政府檢出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）0.002ppm。該批肉品是在2023年12月11日包裝生產，效期至2024年6月10日，共2730包，共819公斤全數售出。

行政院食安辦將於今晚8時召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。農業部表示，「所有樣品均未檢出乙型受體素」。

衛福部次長王必勝則針對0.002ppm數值強調，質譜儀檢測極限值是0.001ppm，「0.002ppm已經到了機器極限」，其次，他表示，西布特羅現在已經非常少見，價格應該很昂貴，如今動物用藥都沒在用了，除非是為了檢驗時，實驗室作為標準品。

王必勝表示，對於這麼極限的數字，檢驗值非常低，濃度非常微弱，食藥署已經有提醒台中市政府，是否要更審慎一點調查後，例如可能是是實驗室問題等釐清後再公布，「台中市政府竟逕行公布，台中一定有他的理由，記者可以再去問他們急於公布的理由是什麼。」王必勝屢次強調：「我不知道台中的考量是什麼」。

王必勝表示，因此衛福部今天已經發文台中市政府，希望台中提供原檢體，由食藥署也可以來幫忙檢驗。

王必勝強調，按照科學原理，若有檢出，不可能只有一塊肉，包括周邊飼料、牧場等周圍的農場等也要有。